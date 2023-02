Meteo Torino – Irruzione fredda porta un calo delle temperature e neve sul Piemonte; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Febbraio verso la sua conclusione con ritorno di condizioni meteo invernali sul nord Italia. Correnti artiche stanno facendo il loro ingresso sulle regioni settentrionali con un diffuso peggioramento del tempo e con quota neve in rapido calo sino a sfiorare le pianure nel corso delle prossime ore. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica con freddo e neve fino alle pianure entro fine giornata

Giornata di domenica 26 febbraio invernale sul Piemonte. Correnti artiche determineranno tempo incerto al mattino con molte nubi e deboli fenomeni associati; quota neve in rapido calo sin verso i 500-700 metri. Pioggia su Torino. Molte nubi con fenomeni diffusi anche durante la seconda parte di giornata con quota neve in calo verso i 200-400 metri, sino alle pianure centro-meridionali nel corso della sera. Deboli nevicate potranno interessare anche Torino. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in deciso calo e comprese tra i +1/+2°C ed i +7/+8°C.

Avvio di settimana con residue nevicate, ma in miglioramento

Inizio di settimana con molte nubi sul Piemonte. Al primo mattino non si escludono residui fenomeni, nevosi dai 100-200 metri. Su Torino sarà quindi possibile ancora qualche fiocco di neve, ma in attenuazione. Cieli nuvolosi tra pomeriggio ed ore serali con residue nevicate a ridosso delle Alpi e nel cuneese, fino ai 200-400 metri; tempo asciutto su Torino. Temperature in calo e comprese tra i +0°C ed i +7°C. Primavera meteorologica al via con tempo dinamico? Vediamo i dettagli nella prossima pagina.

