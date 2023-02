Meteo – L’inverno ci riprova in Italia, maltempo e calo termico nelle prossime ore con neve fino in pianura

Vortice depressionario in approfondimento sul Mediterraneo centrale

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede la circolazione depressionaria che nei giorni scorsi aveva raggiunto la Penisola Iberica muoversi sul Mediterraneo, con un minimo di pressione in approfondimento sul Mediterraneo centrale grazie all’interazione con l’aria fredda in arrivo da nord-est, con nocciolo freddo in movimento sulle Alpi. Questo sta portando un peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con maltempo invernale che nella giornata odierna andrà ad interessare soprattutto il Centro-Nord.

Temperature in calo, soprattutto al Nord, con neve fino in pianura

Mentre fino alla giornata di ieri siamo stati interessati da correnti miti dai quadranti meridionali che hanno portato temperature su valori anche di 4-6 gradi sopra le medie periodo, nella giornata odierna l’aria fredda da nord-est inizierà ad interessare il Mediterraneo, portando un generale calo termico, soprattutto sulle regioni settentrionali dove le temperature scenderanno su valori anche di 2-4 gradi sotto le medie del periodo. Temperature in calo che riporteranno la neve in Italia, che già nella giornata odierna potrà scendere fino in pianura al Nord-Ovest e fino a quote quasi di pianura anche sul resto del Nord. Neve anche sulle regioni centrali ma fino a quote medie.

Ancora instabilità nei prossimi giorni

Nel corso dei primi giorni della prossima settimana, ultimi giorni di febbraio, il vortice depressionario risulterà ancora attivo sul Mediterraneo, ma dovrebbe muoversi verso le Isole Baleari. Questo porterebbe ancora instabilità in Italia, con precipitazioni soprattutto sulle Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche. Temperature che si manterranno nella media al Centro-Sud e leggermente sotto media sulle regioni settentrionali. Nella giornata di domani saranno ancora possibili delle deboli nevicate fino a bassa quota sulle regioni di Nord-Ovest, specie in Piemonte.

CONTINUA A LEGGERE​