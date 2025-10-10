Meteo Torino – L’Ottobrata prosegue anche nel Weekend in città, con clima relativamente mite: le previsioni

Maltempo sulla Sardegna, più stabile altrove

L’infiltrazione di correnti più umide e fresche di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale alimentano una fase di maltempo anche intensa sulla costa mediterranea della Spagna, con qualche disturbo di maltempo più blando che raggiunge la Sardegna. Le condizioni meteo, sul resto della nostra Penisola, Torino compresa come vedremo, appaiono invece nettamente più stabili e asciutte, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi intorno alla media di riferimento.

Previsioni meteo Torino oggi

Fin dalle prime ore della notte odierna si susseguono cieli pressoché sereni a Torino, dove le condizioni meteo sono risultate e risultano pertanto tutt’ora visibilmente stabili e asciutte. Tale situazione si reitererà anche in serata, coerentemente con quanto si registrerà su gran parte dello stivale, mentre le temperature risultano quest’oggi comprese tra i +13°C di minima e i +24°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo a Torino anche per domani

Anche nella giornata di domani sabato 11 ottobre a spuntarla saranno gli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana su Torino e gran parte dello stivale, con le condizioni meteo che di conseguenza si manterranno visibilmente stabili e asciutte in città. Nessuna novità è in vista anche sul fronte delle temperature, che non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi.

Weekend perlopiù soleggiato e di bel tempo

Nessuna novità è in arrivo per la giornata di domenica 12 ottobre a Torino, con la persistenza di condizioni meteo visibilmente stabili e asciutte, con cieli cioè pressoché sereni. L’ottobrata, che sta assicurando stabilità già da diversi giorni sul capoluogo piemontese, proseguirà pertanto indisturbata anche nel Weekend. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve diminuzione questa volta nei valori massimi.

