METEO TORINO – MAGGIO va concludendosi con relativa STABILITA’ in PIEMONTE, ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia, tempo stabile

Salve e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Situazione meteorologica del tutto stabile in italia, dopo le grandi piogge che hanno imperversato sul settentrione nella giornata di ieri, 24 maggio. Quest’oggi abbiamo ancora addensamenti sulle regioni del nord-est (dove è ancora attiva qualche pioggia e qualche temporale) e sui settori pedemontani di Lombardia, Trentino e sull’Appennino-Tosco Emiliano. Sulle coste Tirreniche meridionali, si evidenzia la presenza di nubi basse da avvezione, data ancora la bassa temperatura superficiale del mare. Su Torino avremo una settimana in prevalenza stabile e asciutta, come vi mostreremo nelle nostre previsioni meteo nel dettaglio!

Previsioni meteo per Torino di oggi

Meteo Torino – Nel corso della giornata odierna i cieli si sono mantenuti e si mantengono sereni o poco nuvolosi sul territorio regionale. Si segnalano ampi sprazzi di sereno, che hanno permesso alle temperature di incrementare specie nei valori massimi. Sereno anche in serata ed in nottata su Torino e sul Piemonte. Come anticipato le temperature hanno raggiunto i 24°C di massima, mentre le minime si attesteranno tra i 6°C ed i 7°C. Ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Torino domani

Meteo Torino – Domani avremo ancora velature in transito; complessivamente la giornata risulterà più nuvolosa specie nelle ore notturne: tra pomeriggio e nottata infatti i cieli risulteranno pienamente nuvolosi, tuttavia non sono attesi fenomeni associati. Temperature in aumento nei valori minimi (8°C), mentre le massime toccheranno appena i 20°C. Venti ancora deboli di direzione variabile. Vediamo cosa succederà per il resto della settimana!

