METEO TORINO – Ecco le prime piogge in questi minuti, sarà NEVE nelle prossime ore? Vediamo tutti i dettagli

Previsioni meteo Torino La giornata di oggi sarà caratterizzata da un peggioramento meteo tipico della stagione in corso ma con le temperature addirittura al di sotto della media di riferimento. Piogge in arrivo nelle prossime ora anche a Torino e attenzione alla neve con la quota in calo dai 800 metri durante le prime ore del pomeriggio, fino a 200 metri di quota sul cuneese durante la serata. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Peggioramento delle condizioni meteo in tutta Italia Entro la giornata di domani il maltempo colpirà tutta l’ Italia eccetto le regioni più meridionali con piogge, temporali e neve sulle Alpi. Si tratta dell’ ennesima perturbazione in arrivo di natura nord-Atlantica e con essa un treno di precipitazioni autunnali. Poi il maltempo insisterà in Italia anche nel prossimo weekend con altre piogge e nevicate sempre sulle Alpi. Pioggia mista a neve per la città di Torino nelle prossime ore Sulla città di Torino durante la giornata odierna arriveranno le piogge e in serata anche qualche fiocco di neve. Durante i fenomeni più intensi previsti tra il tardo pomeriggio e la serata la prima neve della stagione potrebbe fare la sua comparsa sul capoluogo piemontese. Si tratterà tuttavia di neve bagnata con temperature ancora positive non in grado di generare particolari disagi.

Nevicate record per le Alpi Italia nel mirino di una serie di perturbazioni di matrice nord-Atlantica in un contesto meteo prettamente autunnale. Sulle Alpi è già arrivata la prima neve della stagione con accumuli anche abbondanti oltre i 1000 metri di quota. Altra neve tuttavia è in arrivo in Piemonte e Valle d’Aosta fin sul fondovalle e in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia intorno ai 800-1000 metri andando così a generare spessori fino a 1 metro cosa molto rara essendo solo la metà di Novembre.

Weekend di maltempo in Italia Sul bacino del Mediterraneo insisteranno le perturbazioni di matrice nord-Atlantica in grado di generare forte maltempo in tutta Italia e soprattutto sulle regioni tirreniche. Anche nel prossimo weekend infatti avremo molte piogge a tratti anche di forte intensità e nevicate sulle Alpi fino a quote medio-basse. Tempo instabile con acquazzoni sparsi in Italia anche per l’inizio della prossima settimana.