Meteo Torino – Nubi in arrivo in città con qualche possibile piovasco, poi nuove schiarite; clima invernale, le previsioni

Stabilità prevalente in Italia, con qualche rovescio localizzato

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche oggi, come da inizio settimana, in prevalenza stabili, grazie ad un timido aumento del campo barico favorito dall’allontanamento della perturbazione che nel Weekend scorso ha investito l’Italia e che non impedisce tuttavia lo scorrimento di un flusso di correnti polari nel Mediterraneo centrale: questo, infatti, oltre a determinare qualche rovescio localizzato quest’oggi al medio Tirreno, Umbria e Marche, è responsabile anche di un generale contenimento delle temperature intorno alla media del periodo o oltre, specie nelle ore notturne. Tempo che comunque rimane stabile e asciutto a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

A seguito di qualche annuvolamento consistente nella nottata, ampie schiarite sono avanzate a Torino a partire dalla mattinata, con cieli che si sono pertanto presentati sereni e tali son rimasti fino a questo momento, con condizioni meteo pertanto stabili e asciutte. Tale situazione si protrarrà anche in serata, coerentemente con quanto si osserverà in buona parte del Paese. Le temperature, in questo contesto, si attestano tra i +1°C di minima e i +8°C di massima circa.

Nubi in aumento per domani, ma senza piogge

Nella giornata di domani giovedì 8 dicembre, nonché festività dell’Immacolata, le condizioni meteo a Torino tenderanno a peggiorare per l’avvicinamento di una nuova perturbazione di stampo polare marittimo, con nuvolosità in aumento che tuttavia non si tradurrà nell’arrivo fenomeni rilevanti sul capoluogo piemontese, differentemente da quanto accadrà in altre aree del Paese. Il tempo apparirà ancora relativamente stabile e asciutto, con temperature che non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve calo nei valori massimi.

Qualche possibile piovasco possibile nella notte tra domani e dopodomani

Qualche possibile piovasco potrebbe raggiungere Torino solamente nella notte tra domani giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, ma con accumuli eventualmente decisamente irrisori. Le condizioni meteo in città risulteranno più stabili dal mattino, quando progrediranno anche graduali schiarite in grado di assicurare cieli poco o parzialmente nuvolosi dal pomeriggio. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà o del lieve e ulteriore calo di quelli massimi.

