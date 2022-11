Meteo Torino – Oggi sole prevalente, domani nubi in aumento con maltempo nottetempo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Fase stabile sul Piemonte in questo terzo weekend del mese di novembre, con la perturbazione giunta ieri che interessa in particolare le regioni centro-meridionali. La pausa dal maltempo sarà però breve, già da domani è atteso un nuovo peggioramento del tempo sulle regioni di Nordovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica soleggiata su Torino, freddo al primo mattino

Meteo Torino – Il weekend proseguirà decisamente stabile sul Piemonte. Giornata di domenica con sole prevalente su Torino, salvo qualche locale foschia alle prime ore del mattino. Nel corso della giornata non si registreranno significate variazioni con tanto sole su tutto il Piemonte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature piuttosto rigide al primo mattino con valori fino a -3°C sulle pianure tra cuneese ed alessandrino. Su Torino i valori termici saranno compresi tra i +3°C del mattino ed i +12°C del primo pomeriggio.

Domani peggiora entro la fine del giorno

Meteo Torino – La prossima settimana vedrà un avvio ancora stabile sul Piemonte, ma con tempo in progressivo peggioramento. Giornata di lunedì 21 novembre con nubi basse e nebbie al mattino sui settori di pianura, innocui addensamenti su Torino. Nel corso del pomeriggio si osserverà un deciso aumento della copertura nuvolosa da ovest, con fenomeni in arrivo nella seconda parte della serata. Neve sulle Alpi a partire dai 800-1000 metri, ma in calo nottetempo con fiocchi localmente fino a 400-500 metri nel cuneese.

CONTINUA A LEGGERE





Possibile pausa anticiclonica per la terza decade di novembre

La seconda parte della prossima settimana potrebbe risultare più stabile, con una probabile fine dalla fase di maltempo. Residui disturbi potranno attardarsi sui settori meridionali, mentre un’ondulazione anticiclonica del flusso portare condizioni meteo più stabili sul nord Italia. Ultimi giorni di novembre a rischio anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. Attenzione al possibile affondo di una saccatura artica sull’Europa orientale, lambendo parte del Paese con decisa flessione termica, ma da confermare.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino ancora stabile nella giornata odierna, ma con nubi in aumento e deboli fenomeni in arrivo domani sera. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!