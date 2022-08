METEO TORINO – Oggi tra schiarite, nubi e locali acquazzoni, domani più stabile; Le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Situazione meteorologia in Italia ancora caratterizzata da infiltrazioni umide in quota e da un campo barico non particolarmente coriaceo. Ne scaturiscono in tal modo condizioni favorevoli allo sviluppo di acquazzoni e temporali a prevalente ciclo diurno non solo sui settori montuosi, ma anche localmente anche pianeggianti. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Oggi avvio stabile, ma tornano gli acquazzoni dal pomeriggio-sera

Meteo Torino – Dopo il maltempo della serata di ieri, con forti temporali anche su Torino, la giornata odierna è iniziata con tempo stabile e con tanto sole su gran parte del Piemonte. Nel corso delle ore pomeridiane, tuttavia, prenderà nuovamente forma l’instabilità convettiva con acquazzoni e temporali principalmente addossati ai settori alpini. Tempo stabile su Torino anche nella prima parte del pomeriggio, seppur con qualche addensamento, ma con rischio di locali acquazzoni tra le ore tardo pomeridiane e serali. Asciutto nottetempo, seppur con residui addensamenti sui settori di pianura. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature estive con valori massimi attesi attorno ai +30°C, dopo un valore minimo del primo mattino di +18/+19°C.

Domani tempo asciutto, ma da martedì possibile nuovo peggioramento

L’avvio della prossima settimana risulterà più stabile sul Piemonte, seppur con nubi sparse nella giornata di lunedì, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Da martedì potrebbe tornare l’instabilità con nuovi acquazzoni e temporali che dalla sera potrebbero interessare anche il capoluogo. Settimana che proseguirà dinamica, alternando fasi asciutte a passaggi instabili. Rischio maltempo tra giovedì ed il prossimo weekend, ma da confermare.

Temperature oltre le medie del periodo, ma in calo

Meteo Torino – Il mese di agosto giunge verso la sua conclusione. Le temperature nei prossimi giorni risulteranno al di sopra delle medie del periodo, ma con tendenza la calo. I valori massimi oscilleranno infatti attorno ai +30°C, mentre quelli minimi si riporteranno attorno ai +20°C, quindi oltre le medie del periodo di 4/5°C. Un calo, specie nei valori massimi, è atteso da martedì quando correnti atlantiche porteranno più nubi ed un maggior rischio pioggia.





Meteo su Torino tra schiarite ed occasionali acquazzoni, specie durante le ore tardo pomeridiane-serali. Temperature superiori alle medie del periodo.