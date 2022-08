METEO – Prossima settimana avvio più stabile, poi possibile peggioramento; i dettagli

Estate meteorologica verso la conclusione

La stagione estiva, da un punto di vista climatologico, si avvia verso al conclusione con la fine del mese di agosto. Dopo un weekend decisamente dinamico ed a rischio forti temporali, gli ultimi giorni di agosto volgeranno verso una maggiore stabilità. Un momentaneo aumento del campo barico, favorirà infatti un avvio di settimana più stabile con i fenomeni convettivi relegati prevalentemente ai settori montuosi ed al più occasionalmente pedemontani.

Torna l’instabilità da mercoledì

Un nuovo cedimento dei geopotenziali è atteso a metà settimana, quando si osserverà una nuova recrudescenza dell’instabilità sull’Italia. Infiltrazioni umide in quota raggiungeranno dapprima le regioni settentrionali con primi temporali ed acquazzoni che si spingeranno sino ai settori di pianura già tra la sera di martedì e la notte di mercoledì. Nel corso della giornata di mercoledì acquazzoni, temporali e schiarite si alterneranno in particolare sulle regioni di nordest, Liguria di Levante e zone interne del centro-sud Peninsulare. Giornata di giovedì che potrebbe vedere un passaggio instabile più organizzato, anche se da confermare, portando maltempo su parte del centro-nord con piogge e temporali localmente intensi.

Tra venerdì e sabato possibile maltempo al nord

La seconda parte della prossima settimana sarà piuttosto incerta dal punto di vista previsionale. L’affondo tra il vicino Atlantico e la Penisola iberica di una saccatura potrebbe richiamare sul Mediterraneo meridionale masse d’aria molto cade e stabili, mentre correnti umide ed instabili sui settori del Mediterraneo settentrionale. In tal modo l’Italia potrebbe ritrovarsi divisa in due per l’avvio di settembre, con maltempo al nord e caldo al centro-sud.

Avvio di settembre tra caldo africano e maltempo

Secondo l’ultimo outlook del centro di calcolo europeo, ECMWF, la prima settimana del mese di settembre potrebbe far registrare anomalie bariche positive tra la Penisola Ellenica ed il Mediterraneo centro-meridionale, mentre inferiori alla media tra il vicino Atlantico e la Francia occidentale. In tal modo correnti atlantiche potrebbero transitare sul centro Europa, interessando anche il nord Italia. Non è escluso quindi un avvio di settembre con l’arrivo delle umide e piovose correnti atlantiche, specie sulle regioni settentrionali, mentre maggiore stabilità con ritorno del caldo africano al sud, Isole e parte del centro. Rimanete aggiornati!

