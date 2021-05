METEO TORINO – PERTURBAZIONI in arrivo da nord-ovest porteranno tempo INSTABILE e piogge. SOLE e CALDO nel WEEKEND

Fronte instabile sull’Italia centro settentrionale

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano. Le condizioni meteo sulla penisola italiana continuano ad essere influenzate dalla vasta area ciclonica presente sull’Europa centro-settentrionale. Un sistema frontale associato ad essa transiterà nella giornata odierna sulle regioni italiane centro settentrionali, mentre il sud Italia è interessato dal flusso umido occidentale. Ancora piogge quindi nella giornata odierna, sia lungo l’arco alpino e il Triveneto, che in Sicilia e Calabria. Ma andiamo a vedere le previsioni meteo per la città di Torino.

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – La giornata odierna inizierà con cieli parzialmente nuvolosi su Torino e il Piemonte e nubi più consistenti a ridosso dei rilievi, con precipitazioni sull’arco alpino, nevose sopra i 2000 metri circa. Condizioni meteo in miglioramento nel corso delle ore con l’arrivo di ampie schiarite. La seconda parte della giornata vedrà cieli per lo più sereni su tutta la regione. Temperature sulla città di Torino oscilleranno tra i 6°C dei valori minimi e i 20°C dei valori massimi. Temperature anche sopra i 20°C nelle zone pianeggianti del Piemonte. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni Torino domani

Meteo Torino – Nella giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione proveniente dalla Francia e che porterà nuova instabilità. I cieli saranno nuvolosi per l’intero arco della giornata su Torino e sul resto del Piemonte, ma non mancheranno delle locali aperture. Le piogge arriveranno nella serata e proseguiranno durante la notte, con maggiore intensità a ridosso dei rilievi. Temperature in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Andiamo a vedere le previsioni meteo per il weekend

