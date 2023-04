Meteo Torino – Piogge in arrivo sul Piemonte, anche abbondanti tra domani ed il 1 maggio!

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Cede l’anticiclone sull’Europa occidentale, favorendo l’ingresso di una perturbazione atlantica. Tempo in progressivo peggioramento sulle regioni di Nordovest con piogge anche abbondanti tra domenica e lunedì per la formazione di una ciclogenesi a ridosso della Sardegna. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: oggi tra schiarite e nubi di passaggio

Anticiclone in graduale cedimento favorirà l’ingresso di correnti umide sul nord Italia. Condizioni meteo attese mediamente stabili sul Piemonte, seppur con alternanza di nubi a schiarite. Addensamenti più consistenti sono attesi a ridosso dell’Arco Alpino dove non si escludono deboli precipitazioni. Tempo asciutto su Torino fino alle ore serali, poi atteso l’arrivo di deboli piogge. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature miti e comprese tra i +14°C del primo mattino ed i +22/+23°C del primo pomeriggio.

Domenica di piogge sul Piemonte, anche abbondanti sui settori nord-occidentali

Meteo Torino – Circolazione di bassa pressione in formazione sulla Sardegna, piloterà un sistema nuvoloso verso le regioni di Nordovest. Attesa una giornata di domenica all’insegna dei cieli molto nuvolosi o coperti sul Piemonte con precipitazioni diffuse. Piogge su Torino che potranno divenire anche di moderata-forte intensità a partire dalle ore serali. Neve sulle Alpi a partire dai 1800-2100 metri. Temperature in calo nei valori massimi e con valori compresi tra i +14/+15°C ed i +17°C.

Festa dei Lavoratori all’insegna della pioggia su Torino, ma in miglioramento

Mese di maggio al via con la pioggia sul Piemonte. Festività dei lavoratori che trascorrerà con cieli molto nuvolosi o coperti tra il mattino ed il pomeriggio con precipitazioni diffuse. Piogge attese anche su Torino, occasionalmente anche di moderata-forte intensità tra la notte ed il mattino. Neve sulle Alpi a partire dai 1900-2100 metri. Meteo in nuovo miglioramento da martedì con tempo asciutto su Torino. Piogge in arrivo sul Piemonte ad alleviare la situazioni critica di siccità; attesi accumuli pluviometrici anche superiori ai 100 mm tra domenica e lunedì, specie sui settori nord-occidentali della regione. Rimanete aggiornati!. Rimanete aggiornati!

