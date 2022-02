METEO TORINO – Prosegue il tempo STABILE, salvo qualche disturbo nella giornata di martedì; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Campo altopressorio esteso dal vicino Atlantico fino al nord della Russia, alimenta una fredda circolazione nord-orientale che dall’Europa si estende fino al nostro Paese. Tempo instabile interessa in particolare le regioni meridionali e del medio Adriatico, mentre tempo più asciutto è atteso sul resto del Paese. Vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni nel dettaglio.

Weekend prosegue con tanto solo su Torino

Il weekend proseguirà con tempo stabile sul Piemonte, grazie alla presenza di un campo barico alto e livellato attorno ai 1030 hPa. La giornata è infatti iniziata con cieli sereni su tutto il Piemonte ed il suo capoluogo. Bel tempo che proseguirà anche nella seconda parte della giornata con cieli stellati nottetempo. Temperature oggi che su Torino saranno comprese tra i +2°C del mattino ed i +11°C del pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Settimana con tempo stabile fino a venerdì, poi possibile peggioramento

Il mese di febbraio terminerà su Torino ed il Piemonte con tempo diffusamente stabile e soleggiato, grazie alla presenza dell’alta pressione. Martedì nubi in momentaneo aumento per un impulso freddo in arrivo sull’Italia; non si escludono deboli nevicate sulle Alpi Cozie, Graie e Marittime dai 300-500 metri. Tra mercoledì e giovedì tornerà a splendere il sole sul Piemonte ed il suo capoluogo, poi da venerdì le nubi tenderanno ad aumentare con possibile peggioramento nel weekend per l’arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico.