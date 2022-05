METEO TORINO – Qualche PIOGGIA ancora in arrivo in città, ma miglioramento in vista: ecco le previsioni

Tempo perlopiù stabile in Italia dal pomeriggio, persistono dei disturbi

A seguito di un’ondata di maltempo che tra la seconda parte della giornata di ieri e la prima di quella di oggi ha interessato in particolar modo il nord Italia (causando qualche danno e qualche disagio), Torino compresa come vedremo, le condizioni meteo protendono verso un miglioramento dal pomeriggio odierno, sia pur in un contesto perturbato in alcuni casi: persistono infatti isolati rovesci sulle zone interne di Sardegna e Lazio, con temperature che appaiono comunque mediamente oltre la media di riferimento ovunque.

Previsioni meteo Torino oggi

Condizioni meteo mediamente peggiorate nella giornata odierna a Torino, con qualche rovescio che ha interessato il capoluogo piemontese soprattutto nel corso della mattinata, scaturendo al suolo un accumulo comunque debole di circa 1 millimetro. In serata è previsto un miglioramento, così come sul resto d’Italia, con l’esaurimento dei fenomeni a cui seguiranno ampie schiarite con cieli che potranno tornare persino sereni. Le temperature appaiono inoltre quest’oggi comprese tra i +17°C di minima e i +22/+23°C di massima circa.

Domani ancora qualche possibile pioggia

Nella giornata di domani giovedì 26 maggio, in un contesto in cui la nuvolosità aumenterà sul Paese, le condizioni meteo all’interno della città di Torino si manterranno prevalentemente stabili, ma non è escluso il passaggio di qualche nuovo rovescio durante il pomeriggio. Si tratterà comunque eventualmente di un quantitativo di pioggia piuttosto debole, con un nuovo miglioramento atteso per la serata in un contesto di cieli irregolarmente nuvolosi. Le temperature sono attese inoltre in aumento nei valori massimi, pressappoco stazionarie in quelli minimi.

Qualche schiarita nella seconda parte di venerdì

Nubi irregolari transiteranno sulla città di Torino fino alla prima metà della giornata di venerdì 27 maggio, con le condizioni meteo che si manterranno comunque stabili e asciutte. Dal pomeriggio pertanto, qualche schiarita avanzerà sul capoluogo piemontese, in un contesto di cieli che risulteranno comunque poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature in tal caso sono attese in aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.