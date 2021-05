METEO TORINO – Saccatura ATLANTICA in azione: PIOGGE e TEMPORALI su tutto il PIEMONTE, ma anche CALO delle TEMPERATURE

Meteo Torino, la situazione

Salve e ben ritrovati cari lettori Piemontesi del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo instabili già da stamattina, grazie ad un nuovo peggioramento che si manifesterà nelle prossime ore: il promontorio d’alta pressione sarà eroso da una profonda saccatura di matrice atlantica. Questa si spingerà sempre più portandosi dalla penisola Iberica verso i quadranti più orientali del bacino Mediterraneo. Su Torino il peggioramento si manifesterà proprio nel corso della giornata odierna con precipitazioni in arrivo e l’annesso calo termico. Vediamo di seguito cosa accadrà!

Nuvolosità in aumento e precipitazioni diffuse oggi su Torino

Meteo Torino – Nel corso della giornata odierna a differenza del centro-sud avremo molte nubi e precipitazioni sparse sul nostro territorio, più intense sull’arco Alpino. Al pomeriggio i fenomeni andranno incontro ad un graduale peggioramento con precipitazioni anche a carattere di nubifragio. Non sono previste variazioni in serata con forte maltempo e piogge intense. Temperature contenute, comprese tra 13°C e 16°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Insiste il maltempo domani, con acquazzoni su Torino e su tutto il Piemonte

Meteo Torino – Continua ad insistere la saccatura d’aria atlantica che apporterà anche nella giornata di domani maltempo e pioggia: al mattino avremo forti precipitazioni e nevicate sull’arco Alpino a quote elevate (sulle Alpi Lepontine fino a 1900 metri di quota); al pomeriggio i fenomeni insisteranno su tutto il territorio con acquazzoni diffusi. In serata attenuazione dei fenomeni, che si sposteranno gradualmente verso oriente; le precipitazioni si esauriranno nelle ore notturne. Grazie all’apporto di freddo in quota, le temperature subiranno un calo sia nei valori minimi che in quelli massimi (comprese tra 10 e 15°C). Ma come si evolverà la settimana corrente ? Scopriamolo nell’ultimo paragrafo!

CONTINUA A LEGGERE