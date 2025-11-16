Meteo Torino – Serie di impulsi perturbati, attesa una fase di maltempo prolungato

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un’ulteriore indebolimento del campo barico. In tal modo correnti umide oceaniche pilotano una nuova intensa perturbazione sul nord Italia con condizioni a tratti di maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna è attesa una nuova intensa perturbazione sul Piemonte con piogge e temporali nel corso del mattino e pomeriggio anche sulla città di Torino. Neve sulle Alpi mediamente a partire dai 1700-1900 metri. Tendenza al miglioramento dalla serata con fenomeni in progressiva attenuazione. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +11/+12°C del pomeriggio.

Previsioni meteo domani

Giornata di lunedì che si aprirà con nuvolosità diffusa, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio atteso un generale miglioramento con tendenza a schiarite in progressivo aumento. Nubi sparse nel corso della sera, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +8/+9°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Prossima settimana incerta

Il definitivo cedimento dell’alta pressione manterrà attive le umide correnti oceaniche. Attesa una prossima settimana dinamica con il passaggio di impulsi instabili responsabili di maltempo a tratti anche su Torino. Temperature in diminuzione dalla seconda parte della settimana con quota neve in progressivo calo sulle Alpi.

