METEO TORINO – Settimana ancora caratterizzata da PIOGGE e TEMPORALI, ma l’ESTATE tornerà con vigore nel WEEKEND

Condizioni meteo in Italia e a Torino

Meteo Torino – Ben ritrovati e buon mercoledì dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori piemontesi! Nel corso della giornata di ieri l’Italia è stata soggetta a forti temporali che si sono manifestati da nord a sud, senza esclusione di nessuno. Stamattina, causa la circolazione instabile presente al meridione, sono in atto ancora temporali tra Calabria e Sicilia che nelle prossime ore si sposteranno a largo. Di seguito vediamo le previsioni meteo per Torino ed il Piemonte!

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – Stamattina avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi su Torino con qualche apertura sulle zone di pianura. Nel corso del pomeriggio saranno possibili temporali sull’arco alpino, mentre su Torino i cieli dovrebbero permanere velati e con assenza di precipitazioni. In serata tempo asciutto su tutto il Piemonte e ancora cieli poco nuvolosi. Calo delle temperature nei valori minimi, mentre le massime potranno subire un lieve rialzo (comprese tra 12°C e 26°C). Venti deboli o assenti con regime di brezza. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Torino per domani

Meteo Torino – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da instabilità nel corso delle ore pomeridiane: al mattino avremo poche nubi sulle zone di pianura e su Torino. Maggiori aperture saranno possibili sulle Alpi Piemontesi. Al pomeriggio attesi temporali sparsi con fenomeni più intensi sul Biellese. In serata saranno possibili residue piogge, con cieli poco nuvolosi ovunque. Possibili piovaschi nelle ore notturne anche su Torino. Temperature in lieve aumento nei valori minimi a Torino, comprese tra 15°C e 27°C. Venti deboli o assenti di direzione variabile. Verso il fine settimana saremo interessati da un miglioramento delle condizioni meteo, vediamo perché!

