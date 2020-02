METEO TORINO – SOLE prevalente e TEMPERATURE in aumento su valori PRIMAVERILI, ecco le previsioni

Perturbazione in allontanamento, torna l’Alta pressione

La perturbazione che a partire solamente dalla serata di ieri sta interessando la nostra Penisola si trova già in allontanamento verso i quadranti orientali, andando dunque ad interessare la penisola balcanica e i Paesi europei orientali. Ciò lascerà un vuoto barico sull’Italia che verrà immediatamente colmato dall’arrivo dell’Anticiclone afro-azzorriano che oltre a riportare bel tempo, causerà anche un generale innalzamento delle temperature su valori sopra la media del periodo. A Torino i cieli risultano già soleggiati, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La perturbazione che in queste ore si sta allontanando dalla nostra Penisola non ha sortito alcun effetto sulla città di Torino, così come nella maggioranza delle grandi città del nord Italia. I pluviometri del capoluogo piemontese segnano infatti tutti 0 millimetri, con assenza di fenomeni significativi. L’unico effetto che ha prodotto è stato un aumento temporaneo della nuvolosità, alternato comunque a qualche schiarita fino alla mattinata odierna, prima di schiarite definitive con cieli soleggiati, in un contesto di temperature comunque primaverili: basti pensare che la massima registrata a Torino oggi è prossima ai +18°C ed è succeduta ad una minima intorno ai +3°C.

Domani ancora sole e mitezza primaverile

Non giungono particolari novità sul fronte meteorologico a Torino per la giornata di domani sabato 15 febbraio, con i cieli che fin dal mattino si presenteranno ampiamente soleggiati e tali resteranno fino ad almeno il termine della serata stessa. Qualche variazione giunge invece sotto il profilo delle temperature, previste aumentare leggermente nei valori minimi, mentre quelli massimi si stabilizzeranno intorno a quelli odierni con fisiologiche fluttuazioni.