METEO TORINO – STABILITA’ agli sgoccioli, arriva il forte MALTEMPO con possibili NUBIFRAGI, ecco le previsioni

Tempo stabile sulla maggior parte del Paese, qualche pioggia nei settori più occidentali

Malgrado un peggioramento delle condizioni meteo in atto sulla Sardegna e presto anche sui settori nordoccidentali italiani, il tempo risulta prevalentemente stabile sul resto della nostra Penisola, grazie alla persistenza di un Anticiclone duro da scalfire, ma che inevitabilmente subirà un arretramento a causa della progressione di una saccatura di origine nordatlantica dai quadranti occidentali che sta già colpendo la Penisola iberica. I cieli appaiono momentaneamente e generalmente sereni, con qualche disturbo più massiccio riscontrabile, appunto, sui soli settori più occidentali dell’Italia. A Torino il tempo rimane stabile, ma ancora per qualche ora, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna di Torino è stata fino a questo momento relativamente stabile, nonostante il passaggio di nubi irregolari dovuto alla presenza delle correnti umide in scorrimento lungo il bacino del Mediterraneo. Tali correnti umide a partire da questa sera possono diventare più ingombranti e dunque anche maggiormente incisive e potrebbero portare un peggioramento anche sulla città di Torino con l’ingresso delle prime pioviggini, con fenomeni che al più saranno deboli come gli accumuli che ne scaturiranno. Temperature davvero molto miti sul capoluogo piemontese con minime intorno ai +15°C e massime che raggiungono valori prossimi ai +26°C.

Anche domani qualche pioviggine in nottata e mattinata

Pioviggini potrebbero riversarsi sulla città di Torino fino alle primissime ore della mattinata di domani domenica 10 maggio, con successivo miglioramento in un contesto che rimarrà comunque prettamente nuvoloso. Il miglioramento sarà inoltre solamente temporaneo, dal momento che verso la serata, le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare in favore dell’ingresso di nuove pioviggini, con fenomeni ancora una volta piuttosto deboli. Le temperature subiranno una forte e sensibile diminuzione nei valori massimi sul capoluogo piemontese, mentre le minime si stabilizzeranno ancora una volta sui valori odierni.