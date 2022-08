METEO TORINO – Tempo in PEGGIORAMENTO dalla sera, arrivano PIOGGE e FORTI TEMPORALI

La situazione meteo

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Mese di agosto al via con l’alta pressione sull’Italia e con picco del caldo per un weekend da bollino rosso su molte località del Paese. Tuttavia, infiltrazioni umide in quota daranno il via ad un periodo più dinamico con temporali ad acquazzoni a ciclo diurno, non solo sui settori montuosi, ma anche sulla Pianura Padana con fenomeni localmente anche intensi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Temporali in arrivo entro fine giornata su Torino

Meteo Torino – Il weekend è iniziato con tempo stabile sul Piemonte con sole prevalente o cieli al più poco nuvolosi. Nella seconda parte della giornata si osserverà un graduale aumento dell’instabilità a partire dai settori alpini, con acquazzoni e temporali in parziale estensione serale alle pianure limitrofe. Nottetempo maltempo su tutto il Piemonte, con forti temporali specie sui settori nord-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature anomale con valori massimi attesi fino a +35°C, dopo un valore minimo del primo mattino di +23°C.

Domenica ed inizio settimana ancora instabile

Tra domani e lunedì le condizioni meteo si manterranno ancora incerte sul Piemonte, con rischio acquazzoni e temporali anche sulla città di Torino. Il campo barico, in seguito, potrebbe subire un nuovo rinforzo con tendenza ad una stabilizzazione del tempo nel corso della prossima settimana, salvo residui disturbi sulle Alpi. La tendenza per il Ferragosto appare ancora incerta, anche se non è escluso il ritorno del caldo.

Caldo intenso, ma con tendenza alla flessione nei prossimi giorni

Meteo Torino – Dopo una breve parentesi con temperature più consone per il periodo, il gran caldo è tornato ad interessare l’Italia. Nel corso del weekend si raggiungerà l’apice sulle regioni settentrionali, con punte che oggi toccheranno i +35°C su Torino. Un calo termico è atteso già da domani per via di condizioni meteo instabili ed all’ingresso di masse d’aria più fresche in quota. I valori notturni si riporteranno attorno ai +20/+21°C, mentre quelli massimi non supereranno i +27/+28°C. Un nuovo aumento nei valori diurni è atteso per la prossima settimana, ma senza eccessi.





Meteo su Torino estivo, ma con tendenza al peggioramento dalla sera con temporali e calo termico.