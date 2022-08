METEO – Settimana di FERRAGOSTO con TEMPORALI ed ACQUAZZONI su molte regioni; i dettagli

Anticiclone in affanno, inizia un periodo temporalesco sull’Italia

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è interessata da un campo altopressorio, responsabile di condizioni meteo estive e con caldo decisamente anomalo. Bollino rosso per le prossime ore su ben 16 città italiane. Tuttavia, l’anticiclone mostra i primi segni di indebolimento in quota con l’atmosfera che nel corso delle ore diurne diverrà instabile con temporali sui settori montuosi e limitrofi. Tra domani e la prossima settimana l’instabilità si estenderà a molte regioni d’Italia, per un avvio verso il Ferragosto decisamente più dinamico.

Weekend con tendenza ai temporali su parte del nord e zone interne del centro-sud

Nonostante l’alta pressione, l’anticiclone in quota mostrerà i primi segni di indebolimento nel corso del fine settimana. Una doppia circolazione metterà infatti alle corde il campo barico: infiltrazioni in quota di origine oceanica riusciranno a raggiungere le regioni settentrionali, mentre una lacuna barica sull’Est Europa riuscirà a pilotare in quota infiltrazioni più fresche su parte del centro-sud. Weekend quindi temporalesco su parte d’Italia. Oggi temporali ed acquazzoni prenderanno forma nel corso delle ore pomeridiane ad iniziare da Alpi, Prealpi ed Appennino in sconfinamento all’Emilia e localmente coste della Calabria, specie tirrenica. Instabilità che prenderà forma anche sui settori montuosi di Sardegna e Sicilia, nonché sulle zone interne della Toscana. Nel corso della sera, ma ancor più nottetempo, temporali anche intensi tenderanno ad estendersi a Piemonte, Lombardia, Emilia e settori settentrionali veneto-friulani. Domenica di maltempo nel corso del mattino al Nordovest e Trentino con piogge e temporali sparsi, localmente intensi; durante le ore pomeridiane i fenomeni tenderanno a concentrarsi a ridosso dei settori alpini e prealpini, tornando ad interessare anche le pianure, tra le ore serale e nottetempo, specie di Piemonte, Lombardia, nord Emilia e Veneto. Temporali che durante le ore pomeridiane di domenica torneranno ad interessare anche le zone interne del centro-sud ed Isole Maggiori, con sconfinamenti sin verso i settori di pianura di Toscana, Lazio e Campania. Attenzione ai fenomeni localmente intensi con forti raffiche di vento e grandinate.

Settimana di Ferragosto tra temporali e calo termico

Nel corso della prossima settimana i massimi pressori sono previsti in trasferimento tra il Regno Unito, Mar del Nord e Scandinavia, attivando una circolazione nord-orientale alle medio-basse latitudini europee. L’Italia si ritroverà quindi coinvolta in tale circolazione più fresca in quota, con condizioni meteo che volgeranno verso una maggiore instabilità, specie al centro-sud. La prossima settimana risulterà quindi temporalesca, seppur con i fenomeni a prevalente ciclo diurno, quindi concentrati durante le ore pomeridiane e pre-serali, salvo locali eccezioni. In quota, come anticipato, affluiranno masse d’aria relativamente più fresche di quelle attuali, favorendo un diffuso calo termico sull’Italia, con le temperature che si porteranno attorno ai valori medi per il periodo. Meteo instabile fino a Ferragosto? Vediamo nella prossima pagina la possibile tendenza.

Ferragosto tra caldo e rischio temporali?

La tendenza per il Ferragosto è ancora incerta. I modelli odierni risultano infatti ancora piuttosto divergenti sulla circolazione prevista sull’Italia. Il centro di calcolo europeo ECMWF prevede un’insistenza di correnti nord-orientali con rischio temporali durante le ore pomeridiane su gran parte dei settori interni con sconfinamenti sino alle pianure e coste limitrofe. Il centro di calcolo americano, invece, prevede uno spostamento verso sud dei massimi barici, con rischio anticiclone e nuova ondata di caldo sull’Italia, specie centro-settentrionale. Ferragosto quindi ancora incerto, rimanete aggiornati!

