METEO TORINO – Tempo in PEGGIORAMENTO dalla sera per l’arrivo di un’INTENSA PERTURBAZIONE; ecco le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Ben ritrovati e buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori piemontesi! Le condizioni meteorologiche in questa prima parte di giornata risultano mediamente stabili sull’Italia, seppur con addensamenti irregolari, con caldo estivo in affermazione sulle regioni meridionali. Nel corso delle prossime ore, tuttavia, si registrerà un graduale peggioramento del tempo ad iniziare dalle regioni di nordovest, per l’approssimarsi di un’intensa perturbazione atlantica. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico su Torino nel corso della giornata odierna e nei prossimi giorni!

Meteo inizialmente stabile su Torino, poi arriva la pioggia

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata sul Piemonte con tempo decisamente stabile e cieli al più poco nuvolosi. Nella seconda parte di giornata le condizioni meteo si manterranno sostanzialmente asciutte su Torino, seppur con con le nubi che gradualmente tenderanno a prevalere sulle schiarite; da ovest, infatti, è in avvicinamento un’intensa perturbazione atlantica, responsabile delle piogge in arrivo nottetempo sul Piemonte ed il suo capoluogo. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana con il maltempo

Meteo Torino – Come anticipato, un’intensa perturbazione raggiungerà le regioni di nordovest già nel corso della prossima notte, portando le prime piogge su Torino. La nuova settimana inizierà con tempo uggioso sul Piemonte, con piogge estese nel corso del mattino di lunedì 24 maggio; i fenomeni insisteranno anche durante la prima parte del pomeriggio, lasciano poi spazio a timide schiarite ad iniziare dai settori di pianura occidentali. Piogge attese anche su Torino, seppur non particolarmente intense e con accumuli giornalieri previsti non oltre i 15-20 mm.

CONTINUA A LEGGERE