METEO – MALTEMPO ad avvio di settimana, con PIOGGE anche INTENSE; ecco le aree interessate

Meteo – Come anticipato nel primo paragrafo, una bolla d’aria calda, di stampo prefrontale, sta raggiungendo le regioni meridionali e la Sicilia, determinando un primo assaggio estivo . In particolare, nel corso delle prossime ore si raggiungeranno valori localmente degni della stagione estiva su Sicilia, cosentino e foggiano con punte attese anche di +31/+32°C. L’apice del richiamo caldo si registrerà nella giornata di domani, quando si potranno registrare valori di +30°C su gran parte della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte fino a +33/+35°C sull’Isola, foggiano e cosentino.

Lunedì forti piogge al nord e Toscana

L’intensa perturbazione atlantica penalizzerà in particolare le regioni settentrionali e la Toscana. Già dalla prossima notte i primi fenomeni raggiungeranno le regioni di nordovest ed a nord del Po, con piogge più consistenti tra Liguria di Ponente e cuneese. Tra la mattina ed il pomeriggio di domani, piogge diffuse sono previste su tutte le regioni del nord Italia e la Toscana, specie centro-settentrionale, con fenomeni anche intensi sulle aree prealpine, Liguria di Levante ed alta Toscana, dove potranno cadere oltre 50 mm di pioggia in 12 ore, con punte di 100 mm sui settori prealpini veneto-friulani e fino a 150 mm in 24 ore. Qualche acquazzone non è escluso anche tra Umbria, alto Lazio e Marche, ma con accumuli decisamente modesti. Dalla sera generale miglioramento, con fenomeni in esaurimento entro la notte su gran parte del centro-nord.