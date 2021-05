METEO – CALDO AFRICANO nelle prossime ore con TEMPERATURE MASSIME di oltre +30°C, ecco le regioni interessate

Meteo, Italia divisa in due

Meteo – L’Italia si ritroverà nelle prossime ore letteralmente divida in due. Mentre al centro-nord transiteranno nubi, anche se non mancheranno le schiarite, con qualche locale acquazzone, al sud e sulla Sicilia prevarrà il sole. Il Mediterraneo centrale, infatti, è interessato da due circolazioni: una umida ed instabile sui settori settentrionali, ed una seconda più calda ed anticiclonica in risalita dal nord Africa verso il Mediterraneo meridionale, coinvolgendo quindi anche parte dell’Italia.

Temperature già calde in queste prime ore del mattino

Meteo – La bolla d’aria calda sospinta dal nord Africa verso il Mediterraneo meridionale, ha ormai raggiunto il sud Italia e le due Isole Maggiori, ma con effetti parziali anche sulle regioni centrali. La scorsa notte è stata infatti particolarmente mite al centro-sud, con valori minimi in pianura e lungo le coste diffusamente al di sopra dei +15°C, salvo occasionali eccezioni, ma con punte fino a +20/+21°C sulla Sicilia settentrionale. In queste prime ore del mattino la colonnina di mercurio si è già portata attorno ai +29°C sulla città di Palermo, Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e nel cosentino, mentre sul nord della Puglia si raggiungono i +26°C; significativi sono i valori attuali a quote collinari della Sicilia, con temperature anche di +26/+27°C attorno ai 600-700 metri di quota. Apice del caldo atteso tra oggi e domani, vediamo nel prossimo paragrafo le aree interessate dai picchi più elevati.

Tra oggi e lunedì valori fino a +35°C sulla Sicilia

Nel corso delle prossime ore e nella giornata di domani si raggiungeranno valori localmente degni della stagione estiva. In particolare, isoterme fino a +20/+21°C alla quota di 850 hPa raggiungeranno la Sicilia nelle prossime ore, estendendosi domani anche alla Calabria, Metaponto ed alla Puglia. Sarà proprio su queste regioni che si raggiungeranno i picchi più elevati, con punte attese nella giornata odierna di +31/+32°C su Sicilia, cosentino e foggiano; sull’Isola si potranno toccare valori prossimi ai +30°C anche sui settori collinari. Nel corso della giornata di lunedì 24 maggio si potranno registrare valori di +30°C su gran parte della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte fino a +33/+35°C sull’Isola, foggiano e cosentino. Caldo estivo anche nel Lazio centro-meridionale dove si potranno sfiorare i +30°C. Il richiamo caldo verrà rapidamente spazzato via dal nord Italia, dove il maltempo di domani manterrà i valori decisamente più contenuti, con temperature massime che difficilmente supereranno i +20°C, rispetto ai +24/+26°C attesi nella giornata odierna.

