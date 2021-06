METEO TORINO – Tempo STABILE e SOLEGGIATO fino a domani con TEMPERATURE ESTIVE, poi da sabato torna il MALTEMPO; ecco le previsioni

Condizioni meteo sull’Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna un promontorio di alta pressione si sta è elevato sul Mediterraneo centro-occidentale portando stabilità sulla Penisola Italiana e con le temperature in aumento. I cieli saranno prevalentemente sereni con temperature prossime ai 30°C al Centro-Sud. Maggiori addensamenti sull’arco alpino con locali piogge e temporali e nel pomeriggio l’instabilità convettiva ha portato piogge isolate anche sugli Appennini. Andiamo a vedere le previsioni con maggiore dettaglio per la città di Torino e il Piemonte.

Meteo Torino oggi

Meteo Torino – Al mattino su Torino e sul Piemonte abbiamo avuto prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori a ridosso dei rilievi, con qualche pioggia di debole intensità. Nelle ore pomeridiane abbiamo osservato invece un’aumento delle nubi, con nuvolosità variabile su gran parte del Piemonte e piogge sulle Alpi con possibili rovesci. In serata non avremo variazioni di rilievo con le piogge che tenderanno però a diminuire. Temperature sulla città di Torino comprese tra i 14°C e i 25°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Torino per domani

Meteo Torino – Nella giornata di domani verranno rinnovate condizioni meteo stabili sul Piemonte. Al mattino avremo cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con addensamenti sulle montagne dove saranno possibili delle locali precipitazioni. Nel pomeriggio maggiore instabilità sui rilievi con possibili temporali, mentre sul resto della regione il tempo sarà asciutto con cieli poco nuvolosi. In serata nubi in transito da ovest potranno portare delle piogge deboli ed isolate sulla regione, ma senza fenomeni importanti. Temperature in aumento comprese tra i 16°C e i 27°C. Diamo ora uno sguardo alla tendenza meteo per il weekend, con possibile maltempo in arrivo.

CONTINUA A LEGGERE