METEO TORINO – tempo STABILE ed assenza di PIOGGIA, atteso CALO TERMICO

TEMPO STABILE E TEMPERATURE PRIMAVERILI SULL’ITALIA FINO A MARTEDÌ

Fase stabile e dai connotati tipicamente primaverili sull’Italia, dove le condizioni meteo risultano asciutte nella giornata odierna, salvo il transito di innocue velature al Centro-Nord, innescate da infiltrazioni umide alle quote più alte. Inizio di settimana che vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo mediamente stabili su gran parte delle Regioni, fino a Martedì, fatta eccezione per Liguria, coste tirreniche e Val Padana, dove si osserverà un incremento della copertura medio-bassa. A seguire, un fronte polare porterà un deciso peggioramento con piogge, neve e calo termico.

BEL TEMPO ANCHE SULLA CITTÀ DI TORINO, ASSENZA DI PIOGGE

Inizio di giornata sulla città di Torino caratterizzata da condizioni meteo mediamente stabili; dopo una temperatura minima di +4°C, attualmente i cieli si presentano velati e con una temperatura in città aumentata fino a +12°C. Tali condizioni si rinnoveranno fino al termine della giornata odierna, con il tempo che dunque rimarrà asciutto e dal sapore primaverile, per valori massimi fino a +15/+16°C. Tempo che si manterrà stabile su Torino anche nel proseguo della settimana, quando il fronte polare in arrivo sull’Italia non riuscirà a portare fenomeni significativi sul Capoluogo Piemontese. Prosegue, quindi, la fase siccitosa.

DA MERCOLEDÌ CROLLO TERMICO, IN ARRIVO GELATE AL MATTINO

Nella giornata odierna le temperature sono attese in ulteriore rialzo, raggiungendo valori massimi di +15/+16°C in città; inizio di settimana, Lunedì 24, che vedrà valori termici ancora al di sopra delle medie del periodo, con una temperatura minima di ben +7°C, seguita da valori diurni fino a +18/+19°C per il sopraggiungere di masse d’aria calde. Mercoledì si assisterà ad un deciso calo con una minima di +4°C ed una massima non oltre i +10°C, mentre nei giorni seguenti i cieli sereni e l’arrivo di masse d’aria più fredde favoriranno deboli gelate al primo mattino, con temperature prossime lo zero.