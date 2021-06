METEO TORINO – Avvio di giornata STABILE, ma presto tornano ACQUAZZONI e TEMPORALI; le previsioni

Meteo Torino: tempo stabile ma arrivano delle insidie

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i lettori piemontesi! L’ultimo weekend del mese di giugno sta trascorrendo decisamente stabile e dal sapore estivo sull’Italia, grazie alla presenza di un campo altopressorio. Il bel tempo interessa anche il Piemonte, ma la presenza di una goccia fredda tra la Francia ed il Golfo di Biscaglia, piloterà masse d’aria più umide e relativamente instabili verso le Alpi ed il Piemonte, con il ritorno di acquazzoni e temporali nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico su Torino.

Meteo Torino domenica 27 giugno

Meteo Torino – La giornata odierna è iniziata con nubi sparse sul Piemonte, per il transito d’innocui addensamenti stratificati; nonostante l’alta pressione, infatti, infiltrazioni umide in quota riescono a raggiungere l’estremo nordovest Italia, influenzando parzialmente il tempo. La giornata odierna su Torino si è quindi aperta con tempo stabile, ma con qualche nube di passaggio; nella seconda parte di giornata acquazzoni ed isolati temporali prenderanno forma a ridosso dei settori alpini e non è escluso un parziale coinvolgimento anche della periferia di Torino tra il tardo pomeriggio e la prima serata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Avvio di settimana instabile

Meteo Torino – Mentre su gran parte d’Italia la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da un tempo decisamente estivo e con caldo in nuovo aumento, acquazzoni e temporali torneranno ad interessare il Piemonte. L’instabilità, infatti, si farà più frequente già da domani quando piogge e temporali, localmente intensi, sono attesi sui settori alpini, ma anche sulla provincia di Torino, fino a coinvolgere parzialmente anche il capoluogo piemontese. L’instabilità insisterà sul Piemonte anche tra martedì e mercoledì, quando sarà ancora presente il rischio temporale su Torino, specie durante le ore pomeridiane e serali. Nonostante l’instabilità le temperature risulteranno al di sopra delle medie del periodo, ma per l’avvio di luglio è probabile una generale flessione per l’arrivo di correnti più fresche.

