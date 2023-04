Meteo Torino – Tra nubi ed ampie schiarite fino ad inizio settimana, poi aumenta l’instabilità; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Condizioni meteo mediamente stabili sul nord Italia, ancora ai margini degli impulsi instabili che stanno determinando maltempo e fresco sul resto del Paese, con siccità in ulteriore aggravamento. Nel corso della prossima settimana si assisterà ad un graduale cambio di scenario, con infiltrazioni umide pronte a determinare un peggioramento del tempo anche sulle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: domenica con tempo stabile e temperature in aumento

Domenica al via con ampie schiarite sul Piemonte, salvo nubi addossate ai settori alpini settentrionali di confine. Seconda parte di giornata che vedrà un aumento della copertura nuvolosa con occasionali acquazzoni e temporali sui settori alpini. Tempo asciutto su Torino, ma con tendenza a cieli a tratti nuvolosi nella seconda parte del pomeriggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in aumento e comprese tra i +7/+8°C del primo mattino ed i +20/+21°C del primo pomeriggio.

Prossima settimana al via ancora stabile

Meteo Torino – Campo barico in aumento nella giornata di lunedì per l’allontanamento verso il Mar Ionio del centro di bassa pressione. Avvio di settimana all’insegna del tempo stabile su Torino, seppur con occasionali addensamenti. Qualche disturbo a ciclo diurno potrà svilupparsi sui settori alpini con acquazzoni e temporali nel corso delle ore pomeridiane, ma in riassorbimento serale. Primavera che proseguirà incerta sull’Italia, ma ancora poche piogge al Nordovest? Vediamo nella prossima pagina i dettagli.

Assenza di piogge prolungata

Lacuna barica che si manterrà attiva sul bacino del Mediterraneo anche nel corso dei prossimi giorni. I fenomeni, tuttavia, si concentreranno in particolare sulle regioni centro-meridionali ed alpini. Su Torino tempo asciutto almeno fino a metà della prossima settimana, seppur con qualche addensamento di passaggio. Possibile aumento dell’instabilità con rischio acquazzoni per la giornata di mercoledì, poi non è escluso un peggioramento più consistente per la giornata di giovedì 20 aprile. Rimanete aggiornati!

Meteo su Torino con tempo stabile, salvo addensamenti dal pomeriggio. Prossima settimana al via asciutta, poi possibile peggioramento per la giornata di giovedì.