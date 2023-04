Meteo – Siccità improvvise sempre più frequenti, lo rivela uno studio; i dettagli

Meteo instabile sull’Italia, ma al Nordovest la siccità si aggrava

Gran parte d’Italia sta vivendo una fase primaverile decisamente instabile e con temperature al di sotto delle medie del periodo. Tuttavia, le regioni di Nordovest risultano ai margini dei fenomeni con tempo spesso stabile o fenomeni piuttosto localizzati che non risolvono affatto la situazione della siccità, in aggravamento secondo gli ultimi rilevamenti. La portata del fiume Po, infatti, secondo l’ultimo rilevamento ha toccato il valore di 338.38 mc/s secondo all’idrometro di Pontelagoscuro, ovvero oltre 100 metri cubi in meno del valore più basso registrato in Aprile. Tale valore è stato rilevato in largo anticipo rispetto allo scorso anno, registrato il 4 giugno, a conferma di una situazione idrica al Nordovest piuttosto preoccupante e peggiore rispetto al già critico scorso anno.

Siccità, ecco di cosa si tratta

Con il termine siccità ci si riferisce ad un periodo di tempo caratterizzato da un persistente deficit idrico, causato per la maggior parte delle volte alla variabilità climatica a grande scala, i cui cicli sono governati ad esempio dall’oscillazione delle fasi dell’ENSO, la variabilità decennale del Pacifico e la variabilità multidecadale dell’Atlantico. La siccità è anche influenzata da forzanti antropogenici come il cambiamento climatico. Il riscaldamento globale, infatti, accelera il ciclo dell’acqua causando negli ultimi anni un incremento della siccità ( come sta avvenendo in Italia) agricola e idrologica con conseguenti impatti negativi sulle economie e sulla salute umana.

Siccità improvvise sempre più frequenti?

Secondo uno studio pubblicato lo scorso 13 aprile sulla prestigiosa rivista Scienze, Yuan et al. mostrano che la siccità ha iniziato ad intensificarsi più rapidamente dagli anni ’50 e che le siccità improvvise sono diventate più comuni in gran parte del mondo con seri danni alle attività umane. Per “siccità improvvise” si intende un suo sviluppo su scale temporali substagionali che tendono a trasformarsi in gravi siccità entro poche settimane; rispetto alle siccità classiche che hanno tempi di aggravamento più lunghi, le “siccità improvvise”, oltre dal grave deficit pluviometrico, sono causate anche da un’evapotraspirazione elevata che tende ad impoverire rapidamente il suolo di umidità ed acqua. Nella prossima pagina i dettagli sullo studio.

Siccità improvvise in almeno il 74% del mondo

Lo studio ha preso in esame le stime dell’umidità del suolo da tre analisi globali dal 1951 al 2014, suddividendo le siccità substagionali in siccità lampo e lente a seconda del tasso di riduzione dell’umidità del suolo. Per filtrare periodi di siccità troppo brevi, quindi non rilevanti per gli impatti all’umanità, eventi di siccità substagionale sono stati considerati periodi con durata minima di almeno 20 giorni. Dallo studio è emersa una significativa transizione verso la siccità improvvisa in almeno il 74% del globo. Tra le aree che più hanno fatto registrare un aumento di questi eventi c’è l’Asia nord-orientale, l’Europa, il Sahara e la costa occidentale del Sud America con un aumento della velocità di sviluppo della “siccità improvvisa” in Asia settentrionale, Australia, Europa, Sahara e costa occidentale del Sud America. L’intensificazione del deficit di precipitazioni e l’aumento dell’evapotraspirazione causati dal cambiamento climatico antropogenico, sono alla base dell’aumento di rapidità di sviluppo della siccità; secondo l’ultimo rapporto IPCC Sixth Assessment la concomitanza di ondate di calore e siccità è in aumento a livello globale quindi potremmo andare incontro a fenomeni di “siccità improvvisa” sempre più frequenti su gran parte del globo.

