Meteo domani 26 settembre: piogge e temporali con neve sulle Alpi, vediamo le regioni più colpite

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione centrato sul Mar Baltico con massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa. Sull’Europa centro-occidentale è invece presente una circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota, la quale porta ancora maltempo anche sull’Italia. Profonda struttura depressionaria che si muove sul nord Atlantico con un minimo fino a 965 hPa nei pressi dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 26 settembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi al Nord-Ovest con neve oltre i 1700 metri sulle Alpi. Al pomeriggio maltempo che interessa soprattutto settori alpini e alte pianure con acquazzoni e temporali anche intensi, specie al Nord-Ovest. In serata e nottata precipitazioni in graduale esaurimento ma ancora possibili su Lombardia e sui settori alpini. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite, locali piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e isolate piogge solo sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sicilia. Al pomeriggio poche variazioni ma con nuvolosità in transito, piogge e acquazzoni sulle Isole Maggiori. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, precipitazioni in arrivo sulla Calabria. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

