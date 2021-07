METEO – Torna il CALDO AFRICANO con TEMPERATURE oltre i 40°C nel WEEKEND, i DETTAGLI

Ancora qualche pioggia e temporali nella giornata odierna

La goccia fredda colpevole del maltempo dell’ultimo periodo, che ha provocato anche danni e allagamenti, sta abbandonando la Penisola Italiana diretta verso levante, mentre un promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa occidentale. Sull’Italia la pressione è in aumento ma il campo di alta pressione non è ancora ben presente. Questo porterà ad un generale miglioramento delle condizioni meteo, ma localmente avremo ancora delle instabilità. Mattinata piuttosto stabile sull’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sulle coste di Puglia e Calabria e qualche pioggia al Nord-Est. Nelle ore pomeridiane, sviluppo di nuvolosità convettiva con rovesci e temporali sui rilievi alpini e appenninici e in locale sconfinamento sui settori adiacenti.

Promontorio anticiclonico sempre più presente sull’Italia

Nel corso dei giorni il campo di alta pressione tende sempre più a rimontare sul Mediterraneo e si fa sempre più presente sulla Penisola Italiana. Sull’Italia avremo cosi tempo stabile e tanto sole, con temperature in aumento ma ancora senza caldo eccessivo. Sulle regioni settentrionali avremo però qualche disturbo, con infiltrazioni di aria fresca in quota che porteranno alla formazione di acquazzoni e temporali.

Evoluzione meteo per il weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, il promontorio anticiclonico nei giorni del fine settimana si porterà con forza sulla nostra Penisola, mentre una depressione atlantica è arrivo sull’Europa occidentale. In tale configurazione barica sul Mediterraneo e sul nostro Paese avremo un flusso di correnti sud-occidentali con aria calda in arrivo dal continente africano. Sull’Italia avremo dunque un weekend con tanto sole e temperature in aumento e qualche disturbo nuvoloso al nord con piogge sulle Alpi. Ma andiamo ora a vedere l’intensità di questa ondata di caldo e le zone maggiormente interessate.

