METEO – WEEKEND di SOLE e con nuova ondata di CALDO AFRICANO, con TEMPERATURE di 40°C

Vortice depressionario tra Sud Italia e Penisola Balcanica

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. La goccia fredda che ha devastato la Germania a metà della scorsa settimana è poi arrivata sull’Italia e nel weekend appena trascorso ha portato intenso maltempo sulle regioni centro-meridionali. Non sono infatti mancati nella giornata di ieri forti acquazzoni e violenti temporali causando anche dei disagi per allagamenti. Nella giornata odierna l’area depressionaria rimane ancora attiva portando ancora maltempo intenso, come sta succedendo in queste ore sulla Puglia. La goccia fredda andrà poi a colmarsi nel corso delle ore.

Ancora piogge e temporali nella giornata odierna

Al mattino nuvolosità irregolare lungo le regioni adriatiche con piogge e temporali sparsi, localmente anche molto intensi che potranno assumere carattere di nubifragio specie sulla Puglia settentrionale. Locali piogge e acquazzoni anche sulle altre regioni del Sud e sulle Alpi occidentali, più stabile sugli altri settori. Nelle ore pomeridiane continua il maltempo su Marche, Abruzzo e regioni del Sud ed anche sulle Alpi occidentali. In serata fenomeni in esaurimento sulle regioni meridionali mentre al Nord avremo piogge sparse specie su Lombardia e Triveneto.

Prossimi giorni con alta pressione in rimonta sul Mediterraneo

Come accennato precedentemente la goccia fredda che sta portando maltempo intenso al Centro-Sud tenderà a colmarsi e sul Mediterraneo centro-occidentale inizierà la rimonta un promontorio anticiclonico. A metà settimana il campo di alta pressione avrà raggiunto tutto il Mediterraneo centro-occidentale, la nostra Penisola e l’Europa occidentale fino alle isole Britanniche. Questo porterà bel tempo sull’Italia con cieli soleggiati e temperature in aumento. Attenzione però ad una possibile fase di intenso maltempo al Nord tra le giornate di mercoledì e giovedì per il transito di un piccolo cavetto d’onda. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

