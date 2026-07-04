Meteo – Torna il caldo nel weekend con stabilità prevalente sull’Italia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto promontorio anticiclonico disteso dal nord Africa sino al centro-ovest Europa, alimentato da masse d’aria molto calde che determinano temperature molto elevate per il periodo tra Penisola Iberica e Francia occidentale. Goccia fredda giunta giovedì sul Mediterraneo centrale è in definitivo riassorbimento, portando un deciso aumento della pressione e stabilità sull’Italia.

Sabato con temperature in aumento e stabilità prevalente

L’Estate riparte sull’Italia. Giornata di sabato che inizierà con sole prevalente su tutta l’Italia. Nel corso del pomeriggio atteso tempo stabile con sole prevalente lungo le coste e settori di pianura, mentre qualche addensamento a ciclo diurno prenderà forma lungo l’Arco Alpino, Prealpi, Appennino e zone interne delle Isole Maggiori, ma sena fenomeni significativi. In serata attesi cieli diffusamente sereni, stellato nottetempo.

Domenica estiva da nord a sud, salvo locali acquazzoni pomeridiani

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo brevi acquazzoni o temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori montuosi, specie di Veneto e Friuli ed occasionalmente sui settori interni della Toscana. Torna la stabilità nel corso della serata.

Temperature estive con massime localmente di +35°C

Alta pressione in affermazione favorirà il ritorno del caldo con temperature massime estive sull’Italia. Attesi infatti valori massimi prossimi ai +32/+34 da nord a sud con punte sino a +35°C sulla Pianura Padana, zone interne di Lazio, Toscana, Umbria e Sicilia, ovvero ben oltre le medie del periodo. Più contenute le temperature sui settori orientali del Paese, ancora sotto una lieve circolazione settentrionale.

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