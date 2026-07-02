Meteo – Generale miglioramento nel Weekend, con qualche temporale, ma con temperature in nuovo e lieve aumento

Giornata contrassegnata dal maltempo in Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata dal forte maltempo in Italia, con piogge e temporali sparsi e localmente anche violenti a causa del passaggio di un cavo perturbato di matrice atlantica che sta affondando più decisamente sul settore balcanico. Tale dinamica è peraltro responsabile di un generale e ulteriore abbassamento delle temperature che, quest’oggi, si attestano intorno alla media di riferimento.

Prossime ore con maltempo in alcuni settori del Paese

Mentre nelle prossime ore le condizioni meteo subiranno un miglioramento su diversi settori del nostro Paese, con l’avanzamento di schiarite a tratti anche ampie, il maltempo continuerà ad azionarsi su altri, come su Campania e Sardegna tirrenica, con fenomeni occasionalmente intensi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Piogge e temporali localmente intensi in arrivo ancora per domani

Piogge e temporali localmente anche intensi o a carattere di nubifragio sono in arrivo per la giornata di domani venerdì 3 luglio per alcuni dei settori meridionali dello stivale (scopri di più). Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo risulteranno migliori sulle regioni centro-settentrionali, dove i cieli appariranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Maltempo su Sicilia e Calabria tirreniche fino alle prime ore di sabato, poi migliora, con temperature in lieve aumento nel Weekend

Il maltempo potrà tenere sotto scacco la Sicilia e la Calabria tirreniche fino alle prime ore di sabato 4 luglio, con un miglioramento a seguire che porterà le condizioni meteo a risultare generalmente stabili e asciutte per il resto del Weekend, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche temporale pomeridiano potrà azionarsi sulle aree di confine tra Veneto e Trentino Alto Adige per domenica 5 luglio, con fenomeni in esaurimento già in serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un lieve e nuovo aumento su valori che torneranno già leggermente oltre la media di riferimento, ma con clima che rientrerà ancora nei canoni tipici dell’estate mediterranea.

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