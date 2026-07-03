Meteo – Tripudio di stabilità nel Weekend, ad eccezione di qualche temporale: i dettagli

Prevalente stabilità, ma con qualche temporale anche intenso

Un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale ha determinato quest’oggi una giornata relativamente più stabile e asciutta rispetto alle precedenti, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specie sulle regioni centro-settentrionali. Al sud persistono ancora gli effetti di una circolazione depressionaria a questo punto residuale, ma che riesce ancora a innescare piogge e temporali localmente anche intensi e che si concentrano principalmente tra Sicilia e Calabria.

Allerta meteo della Protezione Civile

Per quanto circoscritto a pochi settori del Paese, il maltempo previsto aveva comunque indotto ieri la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per oggi per alcune aree. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, subiscono un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. I fenomeni sono peraltro in procinto di esaurirsi nelle prossime ore, salvo qualche eccezione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Stabilità e bel tempo ovunque in serata, occhio a qualche possibile rovescio residuale sulla Calabria tirrenica

Le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte per la serata odierna sul nostro Paese, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali anche nelle aree precedentemente coinvolte dall’instabilità. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche isolato rovescio residuale potrà tuttavia fare ancora ingresso sulle aree tirreniche della Calabria e, nel corso della notte anche su quelle della Sicilia in maniera perlopiù isolata.

Miglioramento a seguire con Weekend in netta prevalenza stabile e con temperature in nuovo lieve aumento

Un miglioramento delle condizioni meteo ulteriore seguirà entro il mattino di domani sabato 4 luglio, con l’avanzamento di schiarite via via più ampie e con il bel tempo che pertanto caratterizzerà interamente il territorio nazionale. Qualche isolato temporale potrà originarsi solo nel pomeriggio di domenica 5 sulle Alpi nordorientali, prima di lasciare spazio al ritorno della stabilità anche su questi settori. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un lieve nuovo aumento, tornando ad attestarsi leggermente oltre la media di riferimento.

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