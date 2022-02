METEO – Torna il dominio ANTICICLONICO da metà FEBBRAIO con SOLE e TEMPERATURE primaverili in ITALIA? TENDENZA

Sole prevalente in Italia grazie all’alta pressione

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Campo di alta pressione domina il Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Questo mantiene condizioni meteo stabili e asciutte, con cieli soleggiati su gran parte della Penisola Italiana e temperature in ulteriore aumento fino a 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Non mancheranno però degli addensamenti tra Liguria, Toscana e Pianura Padana, ma senza fenomeni associati.

Blanda saccatura in arrivo tra venerdì e il weekend

A partire dalla giornata di venerdì, l’alta pressione sul Mediterraneo inizierà a cedere ed arriverà una blanda saccatura in transito sull’Italia. Calo dei geopotenziali in quota ma valori di pressione al suolo ancora intorno a 1035 hPa sull’Europa centrale. Modesto peggioramento dunque in Italia con molta nuvolosità in transito ma poche precipitazioni. Fenomeni sparsi Sabato specie su Piemonte, Emilia Romagna e regioni adriatiche. Domenica locali fenomeni sulle regioni tirreniche e al Sud Italia. Temperature comunque in diminuzione su tutta la Penisola su valori intorno alle medie del periodo.

Possibile perturbazione atlantica ad inizio prossima settimana con maltempo intenso in Italia

Anticiclone relegato sul basso Atlantico nei pressi delle Isole Azzorre agli inizi della prossima settimana, con il flusso principale perturbato che potrà interessare l’Europa e risulterà più ondulato. Principali modelli che confermano l’arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo la formazione di un minimo al suolo. Ancora da capire quando l’alta pressione sull’Europa orientale potrebbe risultare ingombrante, tale da causare un isolamento della saccatura sul Mediterraneo occidentale oppure la possibilità di transitare sulla Penisola Italiana. In ogni caso all’inizio della prossima settimana l’Italia verrebbe interessata dalle piogge, ma nel caso di transito sulla Penisola il maltempo sarebbe più organizzato, con fenomeni più intensi ed anche temporali.

