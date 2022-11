Meteo – Torna il maltempo in Italia: l’Autunno si prende una rivincita con il ritorno delle nevicate in montagna

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Graduale cedimento dell’alta pressione che ci ha fatto compagnia per gran parte del mese di Ottobre: la situazione sinottica vede Nel corso della prima settimana del mese di Novembre saremo interessati da un progressivo calo delle temperature che culminerà con l’arrivo della prima perturbazione del mese. Queste le previsioni per oggi.

Previsioni meteo per oggi 2 Novembre

Previsioni meteo per oggi 2 Novembre: AL NORD: Al mattino piogge possibili su Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, asciutto con molte nuvole altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con deboli piogge su Liguria, Appennino settentrionale e regioni di Nord-Est, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con deboli piogge su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità in transito e schiarite, deboli piogge sull’alta Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, locali piogge sulla Toscana settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito e schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE:Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno e qualche addensamento in transito specie sulle regioni Peninsulari. In serata in rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito, maggiori schiarite sulla Sicilia.

Da Venerdì fase di maltempo su tutta la Penisola con acquazzoni e temporali

Focus meteo – Tra domani e Venerdì il maltempo farà da padrone sul bacino Mediterraneo: un minimo di bassa pressione livellato intorno ai 1000 hPa si andrà a formare apportando condizioni di maltempo diffuso. Le regioni più colpite saranno dapprima quelle di nord-ovest, e successivamente quelle Tirreniche, con precipitazioni anche intense e a carattere di temporale. Giornata di Venerdì che vedrà il maltempo estendersi verso il Nord-Est e il Centro Italia, specie regioni tirreniche. Peggioramento meteo che infine entro l’inizio del weekend raggiungerà il Sud.

CONTINUA A LEGGERE​

Torna la neve in montagna? Ecco dove

Tendenza meteo – Questa fase di maltempo sarà seguita anche da un calo delle temperature che torneranno in linea con le medie del periodo: valori termici dunque in calo con neve sulle Alpi fino a quote medio-basse (fino a 1700-1800 metri sulle Alpi di nord-ovest Giovedì e a seguire fino a quote medie Venerdì) e anche sulle cime dell’Appennino. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.