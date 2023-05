Meteo – Torna il maltempo sull’Italia, possibili fenomeni intensi e abbondanti su alcune regioni

Attuale situazione sinottica sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una vasta circolazione fredda in quota distesa tra Europa centro-occidentale, Mediterraneo occidentale ed allungata fino al nord Africa occidentale, dove va ad approfondire un minimo di pressione al suolo. Circolazione depressionaria che in aggiunta richiama correnti umide dai quadranti meridionali verso il Mediterraneo centrale, portando nuvolosità e piogge sull’Italia. Inoltre, a partire dalle prossime ore e nel corso del weekend il minimo di bassa pressione risalirà verso la Sicilia.

Correnti umide verso l’Italia, piogge in arrivo oggi su alcune regioni

Come abbiamo appena visto, sono in arrivo correnti umide meridionali. Ecco le previsioni meteo per oggi venerdì 19 maggio: Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con fenomeni su Alpi, Piemonte e Liguria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con deboli precipitazioni diffuse, più asciutto al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni possibili su tutti i settori, più intense al Nord-Ovest. Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio deboli piogge su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. In serata tempo in peggioramento con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili sulla Sardegna, nuvolosità in transito altrove ma senza fenomeni. In serata piogge sparse su Campania e Sardegna, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito.

Maltempo diffuso atteso nel weekend

Come anticipato in precedenza, nel corso del weekend avremo la risalita di un vortice depressionario dal nord Africa verso la Sicilia, portando un generale peggioramento delle condizioni meteo. Giornata di sabato che vedrà maltempo diffuso in Italia, con precipitazioni abbondanti soprattutto sul Piemonte occidentale grazie allo stau prodotto dalle Alpi occidentali. Acquazzoni e temporali localmente intensi potranno verificarsi anche sui settori orientali della Calabria e delle Isole Maggiori. Giornata di domenica che vedrà ancora piogge al Nord-Ovest, mentre sul resto d’Italia avremo instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud. Nel corso del weekend, sui settori pedemontani del Piemonte potremo avere locali accumuli di pioggia anche superiori ai 200 mm. Situazione quindi da monitorare, con possibili allagamenti ed innalzamento del livello dei corsi d’acqua.

Acquazzoni e temporali pomeridiani protagonisti della prossima settimana in Italia

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per la prossima settimana un campo di alta pressione sbilanciato in pieno oceano Atlantico. Europa e Mediterraneo che resteranno dunque solo parzialmente coperti e Italia che dovrà fare i conti ancora condizioni meteo instabili. Nel corso della settimana ecco infatti che l’instabilità pomeridiana sarà protagonista con acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi ma in movimento poi verso pianure e coste.

