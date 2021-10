METEO – Torna l’ALLERTA MALTEMPO in ITALIA: disposta la chiusura delle scuole, ecco dove

Il maltempo continua ad interessare l’Italia

Non accenna a placarsi l’ondata di persistente maltempo che sta interessando ormai da giorni la nostra Penisola e talvolta anche in maniera intensa ed estrema, a tal punto da provocare due vittime nel catanese (1 a Scordia e l’altra a Gravina). Tale situazione d’instabilità è causata dalla stazionarietà di un ciclone mediterraneo che proprio in queste ore sta passando allo stadio di Medicane (ovvero di uragano mediterraneo), con il maltempo che ha dunque interessato principalmente il sud e solo occasionalmente anche i settori centrali.

Temperature più o meno in linea con il periodo

Nonostante il quadro meteorologico dell’Italia si sia spesso presentato diviso a metà, con il bel tempo al nord e spesso anche al centro, con il maltempo relegato solo ai settori meridionali, il clima sul nostro Paese non risulta molto lontano da quello che vorrebbe il periodo, almeno in termini di temperature: esse oscillano infatti intorno alla media del periodo e solo in alcuni casi al di sotto, come nel caso delle aree coinvolte dall’instabilità. Tuttavia resta comunque molto gradevole, quantomeno nelle ore diurne. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Scuole chiuse per allerta maltempo

Non sono passati molti giorni dalle ultime ordinanze emesse da alcuni sindaci della Sicilia e della Calabria, riguardo la chiusura delle scuole per l’allerta maltempo. I nubifragi tuttavia sembrano non mollare l’Italia e la Protezione Civile per domani venerdì 29 ottobre ha diffuso ancora una volta un’allerta rossa, in seguito alla quale sono diversi i comuni italiani che hanno scelto di chiudere ancora le scuole, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.