METEO – MALTEMPO in AZIONE in ITALIA con PIOGGIA e NEVE: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata di maltempo sull’Italia

Una serata di maltempo attende l’Italia con un peggioramento che coinvolgerà anche i settori tirrenici meridionali, fino a questo pomeriggio estromessi dalle precipitazioni. Le precipitazioni localmente risulteranno anche intense, con quota neve veramente molto bassa (scopri dove). Questo è dovuto all’affondo di una saccatura di origine artica nel cuore del Mediterraneo, che ha causato peraltro anche un calo generale delle temperature, riportando un clima più consono al periodo.

Piogge e nevicate insisteranno sull’Italia per domani

Lo spostamento del vortice depressionario verso la Grecia porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali tirreniche dove si attendono schiarite, tuttavia consentirà al maltempo di continuare a colpire il medio-basso versante adriatico in primis, con possibili sconfinamento sulle zone interne di Campania e in Basilicata. La quota neve sarà compresa tra i 400 e gli 800 metri, dipendentemente dalle zone di riferimento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, Campania orientale e meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale e tirrenica centro-meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo, Molise centro-orientale, Campania orientale, Puglia centro-settentrionale e settori orientali della Basilicata. Nevicate: al di sopra di 400-500m con possibili sconfinamenti a quote più basse su Marche, Abruzzo, Molise e zone interne della Campania, al di sopra di 600-700m su Puglia, Basilicata e settori montuosi della Calabria, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote più alte sull’Abruzzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo nei valori minimi; in sensibile diminuzione nei valori massimi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; valori bassi al Nord e nelle zone interne del Centro. Venti: da forti a burrasca settentrionali su tutte le regioni meridionali, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale e settori adriatici settentrionali, con rinforzi di burrasca forte su crinali montuosi e settori costieri meridionali, tutti in progressiva attenuazione. Mari: inizialmente agitati l’Adriatico, il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale al largo, molto mossi i restanti bacini, tutti in graduale attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

