Meteo – Torna la neve in montagna, anche abbondante in Appennino. Ecco dove

Maltempo live, ecco la situazione

Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana, cari amici del Centro Meteo Italiano! La goccia fredda sta apportando condizioni di maltempo in Italia, traslando lentamente da sud-est verso il nord-ovest. Al momento questa si è portata sull’Europa centrale con le propaggini più meridionali che interessano ancora la nostra Penisola. Condizioni meteo instabili in queste prime ore del giorno in Italia, specie sulle regioni del Centro dove abbiamo acquazzoni e temporali diffusi in movimento soprattutto tra Lazio e Umbria. Qui come vedremo nell’ultimo paragrafo sta nevicando in montagna.

Previsioni meteo per oggi 14 Novembre

Queste le previsioni meteo per oggi 14 Novembre: AL NORD: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni specie lungo l’arco alpino, nevosi fin verso i 1200-1400 metri. Tempo più asciutto al pomeriggio con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. AL CENTRO: Tempo instabile con piogge sparse e neve in appennino oltre i 2100 metri, più asciutto tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampi spazi di sereno sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge e locali temporali su Campania, Sicilia e Puglia meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge in estensione al Molise. In serata residui fenomeni sulla Campania, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Serie di perturbazioni nei prossimi giorni

Situazione sinottica sull’Europa che vede una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico. Questa nei prossimi giorni invierà un impulso perturbato che raggiungerà il Mediterraneo portando un peggioramento meteo in Italia. Tra Martedì e Mercoledì piogge e temporali sparsi in arrivo prima al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Maltempo che nella seconda parte della settimana dovrebbe interessare il Sud.

Neve live: fiocchi in montagna ecco dove

Tra stanotte e stamattina la neve è tornata in Appennino: imbiancate le montagne al di sopra dei 1700 metri tra Lazio, Umbria e Abruzzo.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.