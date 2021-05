METEO – Tornado devastano diverse province cinesi e provocano almeno 12 morti. Centinaia i feriti, si aggrava il bilancio

Ancora tempo instabile sull’Italia nei prossimi giorni

Ancora piogge, temporali e un certo calo delle temperature per i prossimi giorni su gran parte della penisola dove il tempo resterà instabile o al più variabile almeno fino a giovedì. Forte maltempo in azione nel corso delle ultime ore soprattutto al nordest, dove tra Veneto e Friuli tantissimi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per far fronte ad allagamenti e disagi alla circolazione. Forti temporali hanno interessato anche parte del centro e soprattutto il nordest, specie Lombardia e Veneto dove non sono mancate delle grandinate e allagamenti, come accaduto nel trevigiano. Leggi anche: Primavera dinamica fino a fine maggio: cosa attendersi per i prossimi giorni

Nubifragio nel trevigiano: allagamenti e danni

Nelle ultime ore, come detto, è stato il nordest a pagare il prezzo più alto del maltempo con veri e propri nubifragi che si sono abbattuti soprattutto in veneto, con annesse grandinate e purtroppo danni per l’agricoltura. Un violentissimo nubifragio ha colpito il trevigiano dove tuttora è in atto una corretta stima dei danni provocati dalle grandinate. Come si legge su oggitreviso.it, l’assessore Vanni Frezza Ha già provveduto a verificare il territorio ed i punti più critici si sono registrati in Via dei Trosi, Via XXX Fanteria e Via Nogarazze. Molto probabilmente l’eccessiva quantità di pioggia caduta non ha permesso un corretto assorbimento da parte dei terreni. Spostiamoci ora all’estero dove la situazione resta critica in Cina a causa di alcuni tornado che hanno provocato morte e distruzione. Leggi anche: Nubifragio al nord Italia: fiume di fango invade il centro storico

Tornado devastano città cinesi: 12 morti e centinaia di feriti

Aumenta il bilancio delle vittime in Cina a seguito del passaggio di due violentissimi tornado, uno proprio su Whuan, città che ormai ben abbiamo imparato a conoscere. Altra città particolarmente colpita è una della provincia orientale del Jiangsu. Stando a quanto si legge su indiatoday.it, otto persone sono state dichiarate morte a Wuhan, nella provincia di Hubei, con 280 feriti dopo che il tornado ha devastato il distretto di Caidian. Il tornado ha rovesciato 27 case e ne ha danneggiate altre 130. Un altro tornado devastante ha colpito la città di Shengze, nella zona di Suzhou nella provincia di Jiangsu, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 149. Leggi anche: Dal maltempo al caldo estivo, quando e dove in Italia

CONTINUA A LEGGERE