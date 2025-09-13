Meteo – Tornano acquazzoni e temporali, scatta l’allerta della Protezione Civile su queste regioni

Situazione sinottica

Bacino del Mediterraneo interessato da un campo d’alta pressione, specie sui settori centro-meridionali, con valori al suolo livellati attorno ai 1020 hPa. Flusso umido perturbato principale che scorre sul centro-nord Europa, riuscirà ad interessare in parte anche il Mediterraneo settentrionale determinando un peggioramento del tempo su parte del nord Italia.

Impulso instabile verso il nord Italia, oggi torna qualche pioggia e temporale

Impulso instabile in transito sul centro Europa riuscirà a lambire anche parte dell’Italia. La giornata odierna si aprirà infatti con nubi in transito al Nordovest e settori a nord del Po con qualche goccia di pioggia occasionale sulla Lombardia. Sole prevalente al centro-sud ed Isole. Nel corso del pomeriggio graduale peggioramento al nord con piogge in arrivo tra ponente ligure e Piemonte occidentale in trasferimento nel corso della sera anche ad Emilia e Triveneto; rischio temporali sul levante ligure ed a seguire tra Veneto e Friuli. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nubi di passaggio in progressivo aumento anche al centro e Sardegna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nella notte sulle zone pianeggianti e pedemontane del Piemonte settentrionale e sulle zone prealpine e di alta pianura della Lombardia, e nelle ore pomeridiane sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul Trentino e sull’Alto Adige, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da sparse a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e alta Toscana, in estensione serale al resto dell’Emilia-Romagna e della Toscana centro-settentrionale, al Triveneto e alle Marche settentrionali, con quantitativi cumulati moderati su Liguria, basso Piemonte, Emilia occidentale, alta Toscana, Lombardia sud-occidentale e Veneto centro-meridionale, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domani, Sabato 13 settembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

