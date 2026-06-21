Meteo – Tornano i temporali nel pomeriggio, scatta l’allerta della Protezione Civile

Domenica estiva da nord a sud, salvo brevi acquazzoni pomeridiani in montagna

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo acquazzoni e temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori montuosi, specie del centro-nord. Torna la stabilità nel corso della serata. Caldo intenso con temperature massime prossime ai +33/+35 da nord a sud con punte sino a +37/+39°C sulla Pianura Padana, zone interne di Lazio, Toscana, Umbria, Sardegna e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 21 giugno 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sui settori alpini e sui settori appenninici di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime elevate su tutte le zone interne del Paese, fino a molto elevate su Pianura Padana, Sardegna, Lazio, Toscana e Puglia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domenica 21 giugno 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere, Nera – Corno.

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