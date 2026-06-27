Meteo – Caldo africano disagevole con qualche temporale: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Stabilità e bel tempo in gran parte del Paese

La giornata odierna è stata contrassegnata perlopiù dal caldo africano disagevole, soprattutto nelle ore diurne, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Sono persistiti temporali pomeridiani in particolare sui rilievi montuosi, con qualche sconfinamento che ha raggiunto anche le pianure più interne della Sicilia. Le condizioni meteo, che appaiono già in miglioramento, torneranno generalmente stabili e asciutte entro sera, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un ulteriore e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Caldo in lieve e ulteriore intensificazione per domani, con qualche temporale

Nella giornata di domani domenica 28 giugno l’Anticiclone si assesterà ancora più rigidamente sul Mediterraneo centro-occidentale, con caldo in intensificazione e temperature, pertanto, in lieve e ulteriore aumento, con valori che localmente sfioreranno i +40°C, specie sulle pianure interne del centro-nord. Qualche temporale pomeridiano continuerà ad attivarsi su Alpi e Appennini, con isolati sconfinamenti sulle pianure interne della Sicilia, con fenomeni comunque in esaurimento entro sera.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano, su tutti i settori alpini, con sconfinamenti sulle pianure del Piemonte, su Appennino emiliano, Alta Toscana, Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati al Nord. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi generalmente elevati su zone pianeggianti e interne del Paese, fino a molto elevati su Pianura Padana e zone interne di Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, domenica 28 giugno 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gresso, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Valle d’Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gresso, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche.

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