Meteo Italia – Giugno termina con caldo intenso e qualche temporale

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale disteso dal nord Africa sino al centro-est Europa, alimentato da masse d’aria molto calde che determinano temperature anche record. Ansa depressionaria in azione sul vicino Atlantico, mentre una circolazione nord-orientale è distesa dalla Russia sino al Mediterraneo orientale. In tale contesto l’Italia è interessata da condizioni meteo estive con caldo intenso, ma anche con qualche locale disturbo a ciclo diurno.

Domenica estiva da nord a sud, salvo brevi acquazzoni pomeridiani

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo locali quanti innocui addensamenti. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo acquazzoni e temporali a ciclo diurno che torneranno ad interessare i settori montuosi, specie del nord con possibili sconfinamenti sino alle pianure di Piemonte e Lombardia. Torna la stabilità nel corso della serata.

Temperature estive con massime localmente di +39°C

Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime diurne estive sull’Italia. Attesi infatti valori massimi prossimi ai +33/+35 da nord a sud con punte sino a +38/+39°C sulla Pianura Padana, zone interne di Lazio, Toscana, Umbria e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo.

Apice del caldo ad inizio settimana, attesi picchi di +40°C

Ondata di caldo verso l’apice ad inizio settimana sull’Italia. Attesi infatti valori massimi diffusamente superiori ai +35 al nord, settori tirrenici, nord della Puglia, Basilicata e zone interne delle due Isole Maggiori. Attese punte fino a +40°C tra l’Emilia, il basso Veneto e la Lombardia sudorientale, ma anche sulle valli interne di Toscana, Lazio ed Umbria. Notti tropicali con i valori minimi che nelle grandi città non scenderanno al di sotto dei +25°C. Non mancheranno i temporali di calore ad avvio di settimana con possibili sconfinamenti sin verso la Pianura Padana e zone interne del centro.

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