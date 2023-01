Meteo – Tornano le gelate notturne in Italia, l’Inverno si vivacizza

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Nuvolosità medio-alta in transito sulle regioni del nord Italia, per l’arrivo di una perturbazione che interesserà fugacemente la nostra penisola; sul resto d’Italia i cieli si presentano sereni o al più poco nuvolosi. Inverno che si fa sentire, con un periodo più dinamico in vista. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni dettagliate per oggi 11 Gennaio: AL NORD: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sui settori alpini. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri, invariato altrove. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto, precipitazioni sulle Alpi centro-orientali e quote neve in calo fin verso i 1100-1300 metri. Peggiora nella notte su Nord-Est ed Emilia Romagna, con neve oltre i 900-1100 metri sulle Alpi e a quote medie in Appennino. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento ma ancora con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Toscana. Peggiora nella notte con piogge sparse, localmente anche intense e neve in Appennino. AL SUD E SULLE ISOLE:Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Nuvolosità in generale aumento nella notte.

Tendenza meteo per la seconda decade di Gennaio

Meteo medio termine – Temperature in calo e tregua dal maltempo: questa la situazione prevista nei prossimi giorni, con un notevole miglioramento delle condizioni meteo a partire da quest’oggi. Diversi modelli mostrano un altro passaggio instabile nella giornata di Giovedì, peggioramento meteo molto veloce con transito da nord-ovest verso sud-est. A seguire, per il weekend, ritorno dell’alta pressione che sembrerebbe comunque sempre pronta a risalire verso il Mediterraneo. Tuttavia sembrerebbero profilarsi interessanti movimenti nel medio termine. Vediamo le temperature minime registrate quest’oggi.

Gelate, grazie all’inversione termica ecco i valori raggiunti

Stanotte grazie alla notevole avvezione di freddo e alla calma di vento le temperature sono ddiminuite notevolmente anche sulle zone di pianura: in primis in Val Padana dove si registrano valori al di sotto dello zero dalla Romagna al Piemonte. Sulle doline del nord Italia temperature fino a -13°C (dolina Toraro – provincia di Vicenza – fonte Meteonetwork). Valori molto bassi anche in Appennino specialmente in Abruzzo: a Campo Felice la temperatura minima ha oltrepassato i -17°C. Molto freddo su tutti gli altipiani del centro-sud.

