Meteo Italia – alta pressione in rimonta sul Mediterraneo ma si prepara un nuova ondata di maltempo a seguire

Gennaio prova a voltare pagine e dopo una prima decade piuttosto anonima forte torna l’inverno

Prima parte di gennaio caratterizzata da condizioni meteo decisamente stabili sull’Italia e non solo a causa di un vasto campo di alta pressione. Primo peggioramento meteo dell’anno negli ultimi giorni con aria più fredda che adesso ha raggiunto tutta la Penisola. I principali modelli mostrano comunque una seconda parte del mese decisamente più dinamica con peggioramenti meteo via via più freddi che potrebbero interessare anche il Mediterraneo.

Rapido fronte nella giornata di Giovedì, ecco dove sono attese piogge e neve

Condizioni meteo più stabili nella giornata odierna ma ecco che dalla serata si avvicinerà un fronte instabile che attraverserà l’Italia da nord-ovest verso sud-est. Pochi i fenomeni sulle regioni settentrionali, per lo più qualche nevicata fino a bassa quota sulle Alpi orientali. Deboli nevicate anche sull’Appennino centrale fino a quote medie poi precipitazioni che sfileranno verso il Sud. Precipitazioni localmente più intense per Giovedì tra Campania, Calabria e Sicilia.

Anticiclone verso il Mediterraneo nel weekend ma probabilmente non per molto

Principali modelli concordi sulla rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo per il prossimo weekend. Tra Venerdì e Domenica dovremmo dunque avere condizioni meteo di nuovo più stabili in Italia e con temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Il periodo anticiclonico potrebbe però essere di breve durata con la seconda metà di gennaio che dovrebbe avere in serbo qualcosa di più invernale.

Affondo perturbato con aria più fredda e neve abbondante sia per il modello GFS che per ECMWF

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano all’inizio della prossima settimana un anticiclone di blocco sull’Atlantico. Parte del vortice polare potrebbe così spostarsi verso l’Europa e da qui inviare più facilmente impulsi perturbati verso le latitudini più basse. E’ soprattutto il modello europeo ECMWF che mostra per la prossima settimana maltempo invernale a più riprese con neve soprattutto in montagna anche abbondante.

