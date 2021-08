METEO – Tracollo dell’ESTATE con TEMPERATURE quasi AUTUNNALI in arrivo nel WEEKEND

Situazione meteo in Italia

Salve e buon giovedì amici del Centro Meteo Italiano! Giornata odierna con la saccatura di aria fresca in quota che raggiunge le regioni meridionali portando maltempo già dalla mattinata, mentre le condizioni meteo tornano a migliorare al Centro-Nord, dove non mancherà comunque l’instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali.

Piogge e temporali insistono sull’Italia

Come appena detto piogge intense e temporali già in mattinata andranno ad interessare le regioni meridionali, con fenomeni molto intensi tra Calabria, Basilicata e Puglia grazie all’avvezione di aria più fresca in quota e raggiungeranno anche la Sicilia nel pomeriggio con piogge sparse sulla regione e locali temporali anche intensi sui settori settentrionali della Sicilia. Nel corso delle ore pomeridiane l’attività convettiva porterà allo sviluppo di rovesci e temporali anche sui rilievi alpini e appenninici e sui settori interni del Centro. In serata temporali in arrivo al Nord-Est mentre migliora sul resto dell’Italia.

Fronte freddo in arrivo nel fine settimana

Meteo weekend – Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo confermano per i giorni finali della settimana l’arrivo di una vasta area depressionaria che dalla Scandinavia si porta sull’Europa centrale e con un fronte freddo andrà ad interessare la Penisola Italiana a partire da domani e nel weekend. Già nella giornata di domani avremo i primi disturbi al Nord-Est con delle piogge e isolati temporali, ma soprattutto su Romagna e Marche, con temporali sparsi ed a tratti anche intensi che potranno assumere carattere di nubifragio. Nella giornata di sabato avremo piogge e temporali su gran parte del Centro-Nord, specie sui settori orientali, ma fenomeni locali non mancheranno anche al Nord-Ovest e regioni tirreniche. Nella giornata di domenica invece il fronte freddo si porterà sulle regioni meridionali portando piogge sparse ed anche locali temporali specie tra Puglia e Basilicata, mentre migliora al Centro-Nord. Vediamo ora cosa accade alle temperature con il transito del fronte freddo.

CONTINUA A LEGGERE