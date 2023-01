Meteo – Treno di perturbazioni polari in arrivo la prossima settimana con neve a quote basse, l’Inverno ingrana la marcia

Tempo perlopiù stabile, ma non manca qualche eccezione di maltempo

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola a causa della predominanza dell’Alta pressione che ha assunto già da ieri sul Mediterraneo centro-occidentale. L’Italia si situa tuttavia lungo il bordo orientale dell’Anticiclone e rimane pertanto esposta alle più fresche e instabili correnti orientali, che qualche eccezione di maltempo la provocano in particolare su basso versante adriatico e su basso versante tirrenico.

Prossime ore verso miglioramento, ma temporaneo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in miglioramento, con gli effetti dell’Alta pressione che si evidenzieranno pertanto in maniera più evidente. I fenomeni infatti, quei pochi che si sono quest’oggi attivati sullo stivale, progrediranno verso un generale esaurimento, lasciando spazio a tempo generalmente stabile e asciutto. Tale miglioramento sarà tuttavia temporaneo, in quanto da domani domenica 15 gennaio un nuovo peggioramento avanzerà verso l’Italia.

Prossima settimana Italia bersaglio di una serie di perturbazioni polari

A partire in realtà già dalla giornata di domani domenica 15 gennaio un abbassamento del getto polare determinerà un iniziale peggioramento sulle regioni nordorientali e sull’alto versante tirrenico, con rovesci isolati o al più sparsi e nevosi anche a quote di bassa montagna in Trentino Alto Adige e Prealpi venete. La prossima settimana, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, una serie di perturbazioni polari potrebbero raggiungere la nostra Penisola, con l’Inverno che ingrana la marcia.

Neve finanche in collina anche sulle regioni centrali

E’ sicuramente presto per addentrarsi troppo nel dettaglio previsionale, ma la serie di perturbazioni polari che interesseranno la prossima settimana la nostra Penisola, alimentate man mano peraltro da una componente artica sempre maggiore, porteranno una fase pienamente invernale, con neve anche a bassa quota e finanche sull’alta collina anche sulle regioni centrali del Paese, soprattutto dalla giornata di mercoledì 18 gennaio. Per una previsione tuttavia più accurata e precisa bisogna attendere progressivamente l’avvicinarsi del target d’interesse: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

