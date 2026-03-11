Meteo – Miglioramento in arrivo nelle prossime ore, ma con maltempo residuale in alcune aree del Paese: i dettagli

Esplode il maltempo nelle ore pomeridiane

Il maltempo esplode nelle ore pomeridiane nella giornata odierna a causa dell’afflusso di correnti più umide e instabili di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo centrale. Piogge e temporali localmente anche intensi prendono piede sulle aree più interne del centro-sud, attivandosi anche sull’alto versante tirrenico e nordest. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro meteorologico era stato correttamente inquadrato non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento della Protezione Civile che aveva infatti diffuso un’allerta valida per oggi per alcuni settori del Paese. Il maltempo non si è fatto attendere, anche se con l’arrivo della serata le condizioni meteo progrediscono verso un graduale miglioramento, come vedremo nel presente editoriale.

Miglioramento in arrivo nelle prossime ore, con maggiore stabilità

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo avanzerà e sta già avanzando gradualmente sul nostro Paese, con fenomeni in larga parte in esaurimento stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, grazie ad un lieve aumento di pressione sul Mediterraneo. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, persisterà qualche nota di maltempo sulla nostra Penisola.

Rovesci residuali in arrivo in serata sull’alto versante tirrenico

Rovesci residuali sono in arrivo in serata in particolare sull’alto versante tirrenico, di debole o moderata intensità. Qualche nota di maltempo potrà ancora accendersi anche al nordest, in particolare sul Friuli Venezia Giulia. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, accompagnate peraltro anche dall’avanzamento di schiarite ampie, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori già registrati nelle precedenti 24 ore, senza significative variazioni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.